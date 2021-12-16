Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak - Haberler
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Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde Silivri çevrelerinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Aralık Perşembe günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre 20 Aralık Pazartesi gününden itibaren İstanbul ve çevresinde sulu karın etkili olması beklenirken, İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda; "Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul`un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan haftalık hava durumu verilerinde ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul için yapılan uyarıların ardından İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyurularda olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.01 seferinin iptal edildiği aktarıldı.

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

Dün gece Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.

Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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