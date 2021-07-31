Bu bölgelerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek
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Bu bölgelerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek

Bu bölgelerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin son verilerine göre aşırı sıcaklar, gelecek hafta da yurt genelinde etkisini sürdürecek. Sıcaklık haritası da paylaşılırken, bugün Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40, Akdeniz'de 41, Ege'de ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 gün için beklenen en yüksek sıcaklık tahminlerine ilişkin harita yayımladı. Renklerle kategorize edilen haritada; Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den haritalı 'sıcak hava' uyarısı


LUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Marmara'da hafta boyu sıcaklığın 36-40 derece, Ege'de 39-43 derece, Akdeniz'de ise 41-43 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

DOĞU'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Türkiye'nin doğu kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kıyıdan 5 metre açıkta, 1 metre derinlikte zehirli aslan balığı
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