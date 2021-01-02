Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

02.01.2021 08:35 | Son Güncelleme: 02.01.2021 08:43

Meteorolojiden alınan son verilere göre bazı il ve bölgelerde sağanak yağış, buzlanma ve sis hadisesi bekleniyor. Ege'nin kıyı bölgelerinde gün boyu sağana yağış beklenirken, yağışlar gece saatlerinde Çanakkale'de de etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, bugün (Cumartesi) Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ile Osmaniye'nin doğu, Adıyaman'ın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı

Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı
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