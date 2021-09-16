Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Denizli için 'Sarı Kodlu' uyarı - Haberler
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Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Denizli için 'Sarı Kodlu' uyarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Denizli için 'Sarı Kodlu' uyarı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar ve Denizli için 'Sarı Kodlu' uyarıda bulunarak, metrekare başına 20-50 kilogram arasında yağmurun düşebileceği açıklamasında bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar ve Denizli için 'Sarı Kodlu' uyarıda bulunarak, metrekare başına 20-50 kilogram arasında yağmurun düşebileceği açıklamasında bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar ve Denizli için 'Sarı Kodlu' uyarı verildi. Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve çevrelerinde kuvvetli yağışın beklendiğini söyledi. Sağanak yağışın bugün itibariyle görülmeye başlanacağını aktaran Müdür Akçakaya, "Vatandaşlarımızı ani yağış, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Sarı uyarı bizim meteorolojik kod renklerimizden bir tanesidir. Sarı uyarının anlamı, hava durumunda potansiyel bir tehlike olduğu anlamını taşımaktadır. Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu uyarıyı bölgemiz içinde değerlendirecek olursak Afyonkarahisar ve Denizli'yi görmekteyiz" dedi.

Metrekare başına 20 ila 50 kilogram yağmurun düşmesini beklediklerini ifade eden Akçaya şöyle devam etti:

"Yağışlı hava kütlesinin bugün ve yarın etkili olacak. Yarın akşamdan sonra yağışlı sistem doğuya kayacaktır. Cuma, Cumartesi, Pazar yağışlı sistem bölgemizi terk edecektir." - AFYONKARAHİSAR

Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Denizli için 'Sarı Kodlu' uyarı

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