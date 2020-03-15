Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
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Nevşehir, Kayseri, Sivas, Güncel

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü; Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısında bulundu.

15.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:35
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kar yağışı ve zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışların, yarın sabah bölge genelinde karla karışık yağmura, devamında kar yağışına dönüşeceği bildirildi.

Kar yağışının yer yer kuvvetli olması, yükseklerde 20 santimetre ve üstünde kar kalınlığı beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'taki kar yağışının, 18 Mart'ta gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

Öte yandan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 16 Mart'tan itibaren 5 şehirde zirai don beklendiği bildirilen açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlara gerekli tedbirleri almaları uyarısı yapıldı.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı

Haberin Videosu:

Meteroloji Genel Müdürlüğü 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı

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