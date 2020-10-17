Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

17.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sel ve su baskını gibi olumsuzlukları karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyurdu.

9 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

VATANDAŞLARA "DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

Vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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