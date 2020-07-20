Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Tokat, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Yağışların 21 Temmuz'da Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği kaydedildi. Ani sel, yerel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarılırken dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Öte yandan hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat), gece ve 21 Temmuz Salı sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'de kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA