46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti
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Geçtiğimiz hafta neredeyse tüm yurdu etkisi altına alan şiddetli kar yağışlarının ardından Meteoroloji'den 46 ilimiz için sarı kodlu uyarı geçildi. Vatandaşlar eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarılırken; yurt genelinde buzlanma, don, yer yer sis ve pus gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak tarihinde 46 ilimiz için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre vatandaşlar kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Bu iller arasında Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasta, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Ordu, Rİze, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce var.
Öte yandan ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
29 Ocak-4 Şubat arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.