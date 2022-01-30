46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak tarihinde 46 ilimiz için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre vatandaşlar kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İŞTE O İLLER

Bu iller arasında Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasta, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Ordu, Rİze, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce var.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Öte yandan ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

29 Ocak-4 Şubat arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.