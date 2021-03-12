Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor
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Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor

12.03.2021 08:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:47

Meteoroloji'den alınan son verilere göre yurdun bazı il ve bölgelerinde sağanak yağış, karla karışık yağmur, kar, çığ tehlikesi ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarı haritasında 40 ile sarı, 15 il için de turuncu kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor

KUVVETLİ KAR VE SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buna göre olası meydana gelebilecek problemlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi öngörülüyor. Buna göre olası meydana gelebilecek problemlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SICAKLIK AZALACAK

Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI YAPILDI

Rüzgarın genelinde kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor. Buna göre olası meydana gelebilecek problemlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor

40 İLE SARI, 15 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Gaziantep, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Niğde, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Karaman, Bartın, Kilis, Düzce, Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tokat, Şanlıurfa, Aksaray ve Karabük için sarı kodlu uyarı verildi.

Öte yandan, Adana, Antalya, Bingöl, Hakkari, Mersin, Kayseri, Mardin, Osmaniye, Şırnak, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Adıyaman turuncu kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Meteoroloji'den 40 ile sarı, 15 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor
Haber Yorumları (1)
DOLARLA MAAŞ ALMAYAN ADAM: Osmangazi’ye 6 ay için 1. 5 milyar TL ödenecekGeçen yılın ilk yarısında 1. 7 milyar liralık garanti ödemesi yapılan Osmangazi Köprüsü için garanti kapsamında ikinci 6 ay için 1. 5 milyar liralık ödeme yapılacak
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