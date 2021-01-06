Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir
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Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir

06.01.2021 08:44 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:02

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli bugün parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevrelerinde zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE DEVAM EDECEK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı: Zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir
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