Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporuna göre, bugün aralarında Ankara, Bursa, Çanakkale ve Kocaeli'nin bulunduğu 36 ilde kar yağışı bekleniyor. Raporda, karla karışık yağmurun ise 6 ilde etkisini göstereceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, 36 ilin karın etkisi altına gireceği öngörüldü. Buna göre Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde ise kuvvetli kar (5-15 cm) bekleniyor.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN İLLER

Kar beklenen iller şöyle; Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Ağrı, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çankırı, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Hakkari ve Bingöl. Karla karışık yağmur beklenen iller ise şöyle; Denizli, Manisa, Zonguldak, Bartın, Kahramanmaraş, Şırnak,

ANTALYA VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Raporda, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış ile yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

TÜM BÖLGELERDE KUVVETLİ RÜZGAR HAKİM OLACAK

Meteoroloji ayrıca Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) rüzgar beklendiği kaydedildi.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Meteoroloji, yağışlardan kaynaklı olarak tüm illerde, buzlanma, don olayı, ani sel, su baskını, çığ, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerinin yaşanabileceğini kaydederken, vatandaşları bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması noktasında uyardı.