Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak
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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak

14.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:41

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bugün Ege ve Akdeniz'in bazı kısımları dışında yağış beklenmiyor. Yapılan orta ve uzun vadeli hava tahminlerinde yağışlı havanın yarından itibaren etkisini göstereceği öngörülüyor. Yağışların 4 gün boyunca yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan uyarı haritasında Artvin, Rize ve Trabzon için sarı, Van, Hakkari ve Şırnak için de turuncu kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zaman zaman güney ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YARIN ETKİLİ OLMAYA BAŞLAYACAK

Yarın akşam saatlerinden itibaren, İzmir, Aydın, Muğla Ve Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HİSSEDİLİR ŞEKİLDE HAVA DEĞİŞİMİ YAŞANMAYACAK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak

4 GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava tahminine göre yağışlı havanın yarından itibaren tüm yurdu 4 gün etkisi altına alması bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak

3 İL İÇİN SARI, 3 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında Artvin, Rize ve Trabzon için sarı, Van, Şırnak ve Hakkari için de turuncu kodlu uyarı verildi. Yetkililer buralarda yaşayan vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak
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