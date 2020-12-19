Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Türkiye beklenen kar yağışına bir türlü kavuşamazken Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre bugün, pek çok bölgede yağış, Van ve çevresinde ise kar bekleniyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Edirne °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu

Kırklareli °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.Karahisar °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

Denizli °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

İzmir °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

Manisa °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Adana °C, 19°C Az bulutlu

Antalya °C, 20°C Az bulutlu

Hatay °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

Mersin °C, 19°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ankara °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

Çankırı °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

Konya °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bolu °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu

Samsun °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

Trabzon °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Erzurum °C, 2°C Parçalı bulutlu

Kars °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu

Malatya °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

Van °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Diyarbakır °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep °C, 13°C Az bulutlu

Siirt°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa °C, 15°C Az bulutlu