Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak ve kar geliyor
Türkiye beklenen kar yağışına bir türlü kavuşamazken Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre bugün, pek çok bölgede yağış, Van ve çevresinde ise kar bekleniyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Edirne °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu
Kırklareli °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.Karahisar °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
Denizli °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
Manisa °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Adana °C, 19°C Az bulutlu
Antalya °C, 20°C Az bulutlu
Hatay °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
Mersin °C, 19°C Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ankara °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
Çankırı °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
Konya °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Bolu °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu
Samsun °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
Trabzon °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Erzurum °C, 2°C Parçalı bulutlu
Kars °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
Van °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Diyarbakır °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep °C, 13°C Az bulutlu
Siirt°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa °C, 15°C Az bulutlu