Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurdun büyük bir kısmında yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın Güney ve doğusunda yağışların kuvvetli olması beklenirken, İstanbul dahil 25 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan Hakkari, Van ve Şırnak için de turuncu kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların şiddetli olması beklenen yerlerde vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Yetkililer bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

BAZI YERLERDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5 - 12 derece) azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

DOĞU İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

Doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının; Tunceli ve Erzincan illerinin yüksek kesimleri ile Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Van'ın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara, Doğu Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında fırtına (60-80 km/s), Akdeniz'de tam fırtına (70-100 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

25 KENT İÇİN SARI, 3 KENT İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarı haritasında İstanbul dahil 25 kent için sarı kodlu, 3 kent için de turuncu kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı verilen şehirlerimiz; Ağrı, Balıkesir, Bursa, Erzincan, İstanbul, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Yalova, Osmaniye, Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Tunceli, Sinop, Rize, Kocaeli, Kars, Hatay, Erzurum, Çanakkale, Bolu ve Artvin yer aldı. Hakkari, Van ve Şırnak için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.