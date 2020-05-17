Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
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Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için hava sıcaklığının mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacağı bildirildi. O illerimiz şöyle sıralandı; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak.

17.05.2020 07:25 | Son Güncelleme: 17.05.2020 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için hava sıcaklığının mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacağı bildirildi.

UYARI GELEN 7 İLİMİZ

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ila 13 derece arasında seyredeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta sonundan itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak il genelinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir.

"AÇIK HAVADA BULUNMAYIN" UYARISI

Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir."

Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar

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