: Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

06.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:56

Meteoroloji 10 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. , Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması beklenirken Adana ve Mersin'de süren sağanakların çarşamba gününe kadar etkili olmasını beklediklerini bildirdi. Meteoroloji ayrıca Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini ve Çarşamba gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

KOCAELİ, SAKARYA VE YALOVA İÇİN UYARI

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Genel Müdürlük, vatandaşların, kuvvetli sağanağın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önemini de vurguladı.

ADANA VE MERSİN İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, Adana ve Mersin'de süren sağanakların çarşamba gününe kadar etkili olmasını beklediklerini bildirdi.

Son degerlendirmelere göre, Adana'da kuvvetli ve gök gürültülü, Mersin'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanağın çarşamba günü sabah saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiğini aktaran Aygün, "Adana kent merkezi, kıyı ilçeleri ve kentin batısında metrekareye 75-100 kilogram yağmur, rakımı 1000 metre ve üzeri olan bölgelerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Mersin'de ise zaten 'kırmızı kod' uyarısı yapılmıştı. Mersin il merkezi, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde metrekareye 100-200 kilogram yağış bekleniyor." diye konuştu.

Aygün, sağanak nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin, dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 5 İL İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini ve Çarşamba gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Bugün akşamdan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini aktaran Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada:"Yağışların 08.01.2020 Çarşamba akşam saatlerine kadar devam edeceği, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde (1300 metre ve üstü) kar şeklinde olacağı beklenmektedir. Yağışların bölge genelinde Elazığ'ın Baskil, Sivrice, Maden, Alacakaya ve Arıcak, Malatya'nın Merkez, Doğanşehir, Arapgir, Yeşilyurt, Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi ilçeleri, Bingöl'ün Genç, Solhan ilçeleri, Tunceli'nin Çemişgezek, Hozat ve Pülümür ile Adıyaman genelinde yer yer etkili olması tahmil edilmektedir" denildi.

Rüzgarın orta ve kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ile 80 kilometre hıza ulaşacağının da belirtildiği açıklamada, yoğun kar yağışı, yağış sonrası buzlanma, don ile birlikte ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, çatı uçması, tipi tehlikesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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