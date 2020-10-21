Meteoroloji, 4 bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu
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Meteoroloji, 4 bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu

21.10.2020 08:16 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:28
Meteoroloji, 4 bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinde de yağışlı havaların hakim olacağı tahmin edilirken, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İstanbul: 19°C Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Ankara: 19°C Parçalı bulutlu

İzmir: 24°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 20°C Çok bulutlu

Trabzon: 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Erzurum: 17°C Parçalı bulutlu

Diyarbakır:29°C, Parçalı ve az bulutlu

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