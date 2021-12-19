Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek - Haberler
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Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Aralık 2021 Pazar günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre, yurdun büyük kesiminde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken, perşembe gününden itibaren bazı bölgelerde sıcaklıkların -20'nin de altına inmesi bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Bugün, Marmara'nın batı kesimleri haricinde tüm illerde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Isparta, Burdur ve Erzincan'da kar yağışının kuvvetli olacağı ifade ediliyor.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Bazı illerde hava tahminleri şöyle:

İstanbul : En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 4 derece. Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağışlı.

Ankara : En yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık 0 derece. Parçalı bulutlu, aralıklarla kar yağışlı.

İzmir : En yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 9 derece. Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağışlı.

Bursa: En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 4 derece, karla karışık yağmurlu.

Antalya: En yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 9 derece, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Haftanın ilk gününde Ege ve Akdeniz'in batı bölgeleri hariç yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek. Marmara'nın güneyi ve güneydoğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Erzurum ve Van bölgelerinde kar yağışının kuvvetli olacağı belirtiliyor.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Yağışlar Salı günü etkisini azaltacak. Soğuk hava devam edecek.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Çarşamba günü ise sıcaklıklarda düşüş olacak. Termometreler gece saatlerinde Doğu Anadolu'da -16'yı, İç Anadolu'da -10'u gösterecek. Karadeniz'in kıyı kesimleri ile güneydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı zayıf da olsa aralıklarla görülecek.

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Perşembe günü ise yağış etkisini tamamen kaybetse de, hava sıcaklığı daha da düşecek. Bazı bölgelerde sıcaklıkların -20'nin de altına inmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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