Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye'de son 70-80 yılın en yüksek hava sıcaklıklarının ölçüldüğünü belirterek, 18 ilde yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Fevzi Burak Tekin, sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de geçen 70-80 yılda eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldığına dikkat çekti.

2 Eylül günü Türkiye'de 10 ilde sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirten Tekin, "İki tane örnek verelim; Eskişehir'de 17 Eylül 2017 tarihinde Eylül ayı içerisinde 36.4 derece ölçülen hava sıcaklığı dün itibarıyla 36.7 derece olarak ölçüldü ve geçtiğimiz yıllarda ölçülen en yüksek sıcaklığın üzerine çıkmış oldu. Kayseri'de 2 Eylül 2003 tarihinde 36 derece ölçülen hava sıcaklığı dün 36.9 dereceye kadar ulaştı. Bu iki ilimizle birlikte Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Amasya'da dün sıcaklık rekorları kırılmış oldu" dedi.

Fevzi Burak Tekin

Sıcak havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çeken Tekin, "Özellikle perşembe ve cuma günü de ülkemizin özellikle büyük bir bölümünde yine sıcaklık rekorlarının kırılmasını tahmin ediyoruz. Bu iller de tahmini olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, Ankara, Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya. Bu illerimizde de özellikle bugün ve yarın (cuma) sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklık rekorları kırılmasını tahmin etmekteyiz. Ankara'da geçmiş yıllarda eylül ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 37 derece ölçüldü. Ankara'da bugün beklenen hava sıcaklığı 39 derece, yarın 38 derece tahmin ediliyor" dedi.

HAFTA SONU DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Cumartesi gününe kadar Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyretmesini tahmin ettiklerini belirten Tekin, "Cumartesi günü itibarıyla ülkemiz kuzey kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Cumartesi günü ülkemizin kuzey kesimleri ve iç kesimleri hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşüyor. Güney kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek. Daha sonra yeni hafta ile birlikte ise tekrar ve ısınma trendine gireceğiz" ifadelerini kullandı.