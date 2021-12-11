Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı - Haberler
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Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Meteoroji'den gelen son hava tahminlerine göre İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurdun batı kesimin yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hafta başından itibaren yurdun tamamına yayılacak olan sağanak yağışlar, yerini bazı şehirlerde kar yağışına bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre önümüzdeki iki gün, başta İstanbul olmak üzere yurdun batısında sağanak yağış bekleniyor. Hafta başından itibaren ise sağanak yağışlar yurdun tamamına yayılacak.

Pazar günü İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Uşak, Aydın, Denizli, Burdur ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Antalya'da ise gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmininde bulunuldu.

Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

İstanbul'da bu gece yarısından itibaren etkili olacak sağanak yağış konusunda Valilik'ten de uyarı geldi.

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada "Bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor" denildi.

Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

Pazar günü Marmara ve Ege'de yoğunlaşacak olan sağanak yağışlar, Pazartesi günü yurdun batı kesimine tamamen yayılacak. Hafta içinde ise yurdun tamamı sağanak yağışların etkisi altına girerken, yer yer Kar yağışı da bekleniyor.

İşte Pazartesi'den itibaren yurtta görülecek hava durumu;

Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Emre İliksiz
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