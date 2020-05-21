Mete Vardar turizm sektörünü değerlendirdi 34 yıllık geçmişiyle turizm sektörünün öncü seyahat acentelerinden JOLLY, Covid-19 salgın sürecinin sektöre etkileri ve turizmdeki yeni normalleri 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirdikleri online basın toplantısında değerlendirdi. Pandemi sonrası seyahat ile ilgili bakış açılarını öğrenmek üzere 10.000 kişi üzerinden gerçekleştirdikleri tüketici anket sonuçlarını ve Jolly olarak uygulanacak eylem planlarına dair bilgileri, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar açıkladı. Toplantıda Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ve Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu da yer aldı.













TÜRKİYE'NİN TURİZM DEVİ JOLLY COVID-19 SONRASI







TURİZM SEKTÖRÜNÜ DEĞERLENDİRDİ



















İÇ TURİZM 28 HAZİRAN İTİBARİYLE HAREKETLENECEK







Pandemi sebebiyle seyahatlerini gerçekleştiremedikleri misafirleri için tarih değişikliği ve iadelerle ilgili süreci başlattıklarını belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Çok yakında tüm misafirlerimizin gönlünü almış olacağız. Otellerden ve havayolu şirketlerinden henüz iadelerimizi alamamış olsak da müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli, onları ailemizin bir parçası gibi görüyoruz" dedi. Vardar, 10 Haziran itibariyle iç turizmde konaklamaların başlayacağını 28 Haziran itibariyle hareketlenmenin artmasını beklediklerini, yurtdışı paket turların ise Eylül itibariyle start alacağını öngördüklerini belirtti.

10.000 Kişi Üzerinden Gerçekleşen Anket Sonuçları Çarpıcı Veriler Ortaya Koydu





Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu ise Jolly misafirleriyle gerçekleştirdikleri 10.000 kişilik tüketici beklenti anketinin sonuçlarını paylaştı. "Hepimiz uzun zamandır evlerimizdeyiz ve artık hepimizin daha güzel günler hayal etmeye ihtiyacı var. Misafirlerimizin %62si bu yaz için mutlaka bir tatil planladıklarını belirtti. Bu sene tatil planı yapmayan %38lik kitlenin ise ana problemi mevcut salgın. Bu misafirlerimizin %87si salgının etkilerinin azalması durumunda tekrar tatil planı yapacaklarını söylüyor.





Farklı tatil türü eğilimlerinde geçen seneye göre artışlar olmakla birlikte hala misafirlerin yönelimi %60 ile yurtiçi otel konaklaması şeklinde seyrediyor. %20 yurtiçi kültür turlarına gitmeyi planladığını belirtirken, yurtdışı turuna çıkmayı planlayanların oranı beklendiği gibi %7 ile bu sene normalin altında seyrediyor. Villa kiralama, karavan gibi alternatif yöntemlere talebin artmaya başladığını gözlemlemekle beraber bu yöntemleri tercih eden tüketicilerimizin toplamı hala ancak %6larda. Çoğunluk iyi hizmet alabileceği, hijyen önlemlerinden emin olabileceği, geniş açık hava kullanım alanlarına sahip otel konaklamalarını tercih ediyor.





Yurtiçi otel konaklaması tercih eden misafirlerin %38i tatil köyü %22si ise yine geniş alanlarından faydalanabileceklerini, Resort otelleri tercih edeceklerini belirtirken, bu sene misafirlerin %22si daha küçük ve sakin butik otellere gideceklerini belirtti. Tatil için zamanlama olarak ise misafirlerin %19u seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte Haziran'da tatile çıkmayı planladıklarını belirtirken, %31 Temmuz, %35 ise Ağustos ayını tercih edeceğini dile getirdi. Misafirlerin %15i ise tatillerini Eylül ve sonrasına planladıklarını söyledi.





Kültür turlarına çıkacaklarını belirten misafirlerin ise %54ü tarihi kültürel geziye katılmak istediklerini, %30 u deniz tatili içeren bir tur, %13ü ise Açıkhava doğa yürüyüşü turlarına katılmak istediklerini söyledi. Bu sene yurtdışına gitmeyi planlayan %7lik kesimin ise %77 ile hala ilk tercihi Avrupa olarak görülüyor.





Kültür Turlarının Sayısını 54 Şehirden Hareketle 113 Farklı Program Olarak Artırıyoruz





Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar tüm bu veriler ışığında tüm departmanlarımız misafirlerimize en iyi hizmeti sunabilmek için hummalı bir çalışma içindeler. İş ortaklarımızla birlikte misafirlerimizin hijyeni için gerekli tüm koşulları sağlamak üzere çalışıyoruz.





Vardar, kültür turlarına da değinerek; Türkiye'nin en çok kültür turu operasyonunu gerçekleştiren seyahat acentası olarak pandemi sonrasında kültür turlarına daha da ağırlık vereceklerini açıkladı. "Bizim, 27 farklı şehirden hareket eden 68 farklı programımız bulunuyordu. Şimdi bu sayıyı 54 şehirden hareket eden 113 farklı programa çıkartıyoruz. Burada misafirlerimizin sağlığı için tur kapasitelerini 45'ten 22 koltuğa küçülttük. Tüm tur programlarımızda açıkhava programlarının zamanlarını artırdık, otobüs içinde geçirilen zamanlamalara limitler getirdik. Tüm araçlarımızın hijyen standartlarına göre güne başlamadan önce hijyenik dezenfeksiyonu yapılacak. Tüm misafirlerimize tur esnasında kullanmaları için hijyen setleri de hazırladık. Büyük gruplarla seyahat etmek istemeyen aile ve arkadaş grupları için 6 ve 12 kişilik butik deneyimler yaşayabilecekleri tur programları geliştirdik. Anadolu'daki operasyonlarımız dahil her ilde günübirlik gezi turları ve doğa yürüyüşü programları hazırladık.& ;