Metaverse dünyasındaki bir oyun için 650 bin dolarlık NFT yat satın aldı

Sandbox şu anda Adidas, Atari, Bored Ape Yatch Club, Binance, Snoop Dogg, The Smurfs, DeadMau5 ve diğerleri gibi marka ve kişiliklerle iş birliğine sahip önde gelen metaverse oyunlarından biridir. Sandbox adlı metaverse oyununda yer alan The Metaflower Super Mega Yatch isimli Nft, 149 ETH yani 650 bin dolara 35D0CA kullanıcı adlı birine satıldı.

650 BİN DOLAR DEĞERİNDE SANAL YAT

Republic Realm'in Twitter hesabından duyurduğu bu satın alım işleminde şu sözlere yer verdi, "The Metaflower NFT Super Mega Yatch'ın yeni sahibini metaverse NFT tarihine yaptığı için tebrik ederiz. Bu açık artırma, bir @TheSandboxGame NFT varlığı için 149 ETH (650.000$) ile ödenen en yüksek fiyatı ve Fantasy Community'nin her üyesi için heyecan verici bir zamanı işaret ediyor."

METAVERSE ADALARI OLUŞUYOR

Metaverse arazisinin üzerine inşa edilmiş villalardan oluşan adalar koleksiyonu 24 saatten kısa sürede tükendi ve mevcut kat fiyat 63.9 ETH (yaklaşık 280 bin dolar). Rekor kıran Metaflower Yatch, Fantasy Island gelişiminin bir uzantısıdır ve sahip üyelere özel plaj kulübüne ve Fantasy Marina'ya özel erişim sağlamaktadır.

Sağlanan erişimlerde özel adalar, jet skiler ve sürat tekneleri de dahil olmak üzere lüks NFT'lerden oluşan fantasy collection'dan bir tanesidir. Dört katlı yatta iki helikopter pisti, birden fazla salon, jakuzi ve dans pisti bulunmaktadır. NFT'ye 360 derece göz atmak için buraya tıklayınız.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet