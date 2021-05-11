Metastaz Nedir ve Nasıl Oluşur? Metastaz Belirtileri Nelerdir

Metastaz vücudun belli bir dokusunda ortaya çıkan tümörün dokusuna ait olan tüm hücrelerin bu sürecin sonunda yakın bir damar dolaşımında yer alıp burada gelişmeye devam etmesine denilmektedir.

Metastaz vücudun belli bir dokusunda ortaya çıkan tümörün dokusuna ait olan tüm hücrelerin bu sürecin sonunda yakın bir damar dolaşımında yer alıp burada gelişmeye devam etmesine denilmektedir.

Metastaz Nedir?

Vücutta belli bir yerde bulunan tümör geliştikten sonra farklı süreçlerden geçer. En sonunda ise bu tümör kendisine en yakın damar dolaşımına girerek bu bölgede gelişimini sürdürmeye başlar. Tüm bu duruma ise metastaz denilmektedir. Metastaz nedeni ile vücudun belli bir dokusunda ortaya çıkan tümör vücuttaki başka bölümlere ulaşarak tümör hücreleri de gelişim ile sonuçlanır.

Vücutta metastaz oluştuktan sonra yeni gelişen bu tümör dokuları vücutta yeni geçtiği bölgede çeşitli tahribatlara yol açmaktadır. Bu nedenle metastaz sonucu tümör bulunduğu bölgede dokunun çalışmalarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Tümör hücreleri tarafından yaratılan tahribat kanserin hızla ilerlemesini sağlamaktadır. Bu da dikkate alınmalıdır.

Metastaz Nasıl Oluşur?

Kanser vakalarının çoğunda metastaz görülme olasılığı yüksektir. Metastaz genellikle kanserin vücutta başladığı yerden vücudun daha farklı bir alanına yayılması ile oluşur. Ana tümörden kopan metastazlar kan dolaşımına girebilir. Ayrıca tümörün lenfatik sisteme girmesi ile de metastaz oluşmaktadır.

Kanser hücreleri vücuttaki çeşitli bölgelere sıçrayarak bu bölgelere yerleşirler. Vücudun farklı bir bölgesine yerleşen kanserli hücrenin hızlı bir şekilde çoğalması ile metastaz ortaya çıkmaktadır. Bu süreç ise dikkatle ele alınmalıdır.

Metastaz Belirtileri Nelerdir?

Kanser hastalarının vücudunda gelişen metastaz sonrasında bazı belirtiler görülebilir. Özellikle halsizlik ve yorgunluk görülür. Hastalar ciddi bir şekilde kilo kaybederler. Ayrıca etkilenen doku üzerinde şiddetli ağrılar meydana gelebilir. Bu bölgede iltihaplı sıvı ve kanama da oluşabilir. Ayrıca şişlik ve deformeler de görülmektedir.

Metastaz yaşayan kanser hastalarının damarları tümör hücreleri ile tıkandığında dokular hasar görürse bu durumda inme ve ya kalp krizi de gelişebilir. Kanserli hücre kemiğe yayıldığı takdirde kemiklerde şiddetli ağrı, kırılma ve deformeler ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliğinin yanı sıra kalpte de ritim bozuklukları görülmektedir. Akciğerde metastaz geliştiğinde öksürük, nefes darlığı, ağza kan gelmesi ve solunum yetmezliği oluşur.

Kanser hastalarının lenf bezlerinde metastaz olması sonucunda vücuttaki bu bölgelerde şişkinlik, ağrı ve iltihaplı sıvı akıntısı görülmektedir. Sinir sisteminde yaşanan metastazın sonrasında inme bulguları ve his kaybı yaşanır. Bazı durumlarda bilinçsizlik ve kişilik bozulmaları da görülebilir. Karaciğerde yaşanan metastaz sonucu karın ağrısı, sarılık ve şişlik de yaşanır.

Metastaz Oluşturan Kanser Hastalığı Tedavisi Nasıl Olur?

Kanser hastalarında oluşan metastaz sonrasında doğru tedavi yöntemleri belirlenir. Metastaz oluşan hastalarda öncelikle kemoterapi uygulanmalıdır. Ameliyat ile gitmeyen metastazda öncelikle kemoterapi yapılır. Sonrasında ise hastaya radyoterapi uygulaması yapılır. Radyoterapi ile birlikte kanserli kişilerde metastaz da gerilemeye başlar. Kanser türüne göre metastaz gelişen kişilerde nükleer tıp uygulamaları da yapılabilir.

Radyoaktif ilaçlar kişilere damar yolu ile verilmektedir. Bunun yanı sıra hormon tedavisi ile kanserin gerilemesi de hedeflenir. Ayrıca immünoterapi ile birlikte bağışıklık sisteminin geliştirilmesi de sağlanır. Bu bazı hastalara rahat bir şekilde uygulanabilir. Bazı kanser hastalarında gelişen metastazın tedavisi için de radyofrekans ve knife gibi özel girişimsel yöntem çeşitleri kullanılabilir. Metastaz da tüm bu uygulamalar etkili bir sonuç vermez ise cerrahi müdahale de uygun görüldüğü takdirde yapılabilir.

Kaynak: Hürriyet