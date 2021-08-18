Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu davasında tanık konuştu

- Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu davasında tanık konuştu "Son el ateş edene kadar Salih Memişoğlu hayattaydı" Çekmeköy'de metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada dinlenen tanık, "Son el ateş edene kadar Salih...

- Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu davasında tanık konuştu

"Son el ateş edene kadar Salih Memişoğlu hayattaydı"

İSTANBUL - Çekmeköy'de metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada dinlenen tanık, "Son el ateş edene kadar Salih Memişoğlu hayattaydı" dedi.

Çekmeköy'de 9 Mart 2021 tarihinde ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Öztürk cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, maktullerin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Beni de öldürmeye çalıştı"

Duruşmada dinlenen müşteki Osman Özgölet, "Olay günü Mustafa Öztürk alana gelmişti. Sanığı ölen kişiyle birlikte ofise giderken görmüştük. Olayı tam net hatırlamıyorum. Ömer Bey koluma doğru düştü. Ben toplamda 3 tane operasyon geçirdim. Halen de vücudumun bazı yerlerinde kurşun mevcut. Sanık beni de öldürmeye çalışmıştır. Ben yere düştükten sonra tekrar doğrudan bana karşı ateş edildiğini hatırlıyorum. Yanlışlıkla bana doğru ateş etmedi. Hedef gözeterek ateş etti çünkü kurşunlar başıma gelmişti" dedi. Sanık Mustafa Öztürk ile aralarında herhangi bir alacak verecek meselesi olmadığını söyleyen müşteki, "Olaydan 1 hafta önce işyerine gelerek 'sen buraları satıyormuşsun' şeklinde söylemleri olmuştu. Ben de kendisine benim bilgim olmadığını, muhasebeci olarak çalıştığımı ve içerideki işlerle ilgilendiğimi söyledim. Sanık önce Salih Memişoğlu'na ateş etti. Daha sonra döndü, Ömer Faruk Zengin ve bana doğru ateş etti. O sırada müdahale etme şansımız olmadı" dedi.

"Son el ateş edene kadar Salih Memişoğlu hayattaydı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer Faruk Çınar, "Salih Memişoğlu'nun yanında çalışıyordum. Olay sırasında Salih bey ve sanık Mustafa Öztürk ofise doğru geçtiler. Sohbet ediyorlardı, ben de çay servis ettim ve ofise geri döndüm. Mustafa Öztürk daha sonra silahını çekerek Salih beyin göğsüne bir el ateş etti. Sonrasında Ömer Faruk Zengin ve Osman Özgölet'e ateş etti. Ben kendimi dışarıya attım. Dışarıdayken camdan gördüğüm kadarıyla Mustafa Öztürk Salih Memişoğlu'nun kafasına bir el daha ateş etti. Ateş ettikten sonra Salih Memişoğlu ayağa kalktı. Kapıya doğru geldi. Ancak kapı eşiğinde yere düştü. Göğsünden yaralanmıştı. Sonrasında Mustafa Öztürk kafasına doğru bir el daha ateş etti. Son el ateş edene kadar Salih Memişoğlu hayattaydı. Sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Olay öncesinde konuşurken çok sakinlerdi. Olay birden bire cereyan etti" diye konuştu.

"Öbür dünyada iki elim yakasındadır"

Müşteki Fatma Rukiye Zengin, "Türk adaletine güveniyorum. Öbür dünyada iki elim yakasındadır. Yetim bıraktıklarının ahı üzerinde olsun" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyayı cumhuriyet savcısına gönderdi. Tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mustafa Öztürk'ün Salih Memişoğlu'nu tasarlayarak öldürdüğü belirtildi. Öztürk'ün Memişoğlu'na yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ömer Faruk Zengin'e yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapsi istenen Öztürk'ün 4 kişiye karşı işlediği "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıldan 60 yıla kadar hapsi talep edildi. Mustafa Öztürk'ün çocukları Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün de cinayet eylemine iştirak ettiği gerekçesiyle "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Mustafa Öztürk'e yardım ettikleri tespit edilen Mehmet Güneş ve Satılmış Güneş'in ise "tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir