Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler - Haberler
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BBC

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

BBC - Haberler | Dünya
Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler yine dikkat çekici kostümleriyle boy gösterdi.

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan , New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala 'da ünlüler yine dikkat çekici kostümleri yle boy gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen galanın bu yılki katılımcıları salgın önlemlerine uymak zorundaydı. Ancak bu durum, gecede boy gösterenlerin ihtişamının önüne geçemedi.

MET Gala'nın bu yılki teması "Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" idi. Katılımcılar, Matrix filminden Özgürlük Anıtı'na kadar her şeyden esinlenmiş gibiydi.

Galaya pop yıldızı Billi Eilish, tenis oyuncusu Naomi Osaka, aktör Timothee Chalamet ve şair Amanda Gorman ev sahipliği yaptı.

Kim Kardashian galaya bütün vücudunu ve yüzünü de örten siyah bir kostümle katılırken, Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez sırtında "Zenginleri Vergilendirin" yazan kostümüyle siyasi mesaj verdi.

Kariyerinde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan ünlü Serena Williams da renkli kostümüyle dikkat çekti.

Bazı katılımcılar ise kostümlerinin bir parçası olarak taşıdıkları aksesuarlarla dikkat çekti.

Şarkıcı Frank Ocean, kucağında yeşil bir robot bebekle galada boy gösterdi. Müzisyen Grimes ise kılıcıyla galadaydı.

Nicki Minaj ise henüz Covid aşısını olmadığı için geceye katılamadı. Galanın giriş şartlarından birisi, Covid aşısını yaptırmış olmaktı.

Nicki Minaj, "İnsanların Covid aşısı olmaları yönünde zorbalığa maruz kalmaması gerektiği" mesajını paylaşarak anlattığı hikayesi nedeniyle eleştiriliyordu.

Minaj, kuzeninin bir arkadaşının aşı olduktan sonra iktidarsızlık yaşadığını, nişanlısıyla ayrılma aşamasına geldiklerini söylemişti.

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi ve diğer sağlık otoriteleri ise Covid-19 aşısı dahil herhangi bir aşının kısırlığa yol açmadığını, iktidarsızlık sorunuyla ilişkisinin olmadığını vurguluyor.

Tüm fotoğrafların telif hakkı saklıdır.

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

Met Gala 2021: New York'ta yıldızlar geçidi ve en çok konuşulan kostümler

BBC
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