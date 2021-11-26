MEŞVERET ERZİNCAN Projesinin İkincisi ÜZÜMLÜ İlçemizde Yapıldı.

ERZİNCAN (Habermetre) - "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla Devletimizin gülen yüzünü göstermek, vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için ilimizde uygulamaya başlanılan MEŞVERET ERZİNCAN Projesinin ikinci toplantısı ilimiz Üzümlü İlçesinde düzenlendi. MEŞVERET ERZİNCAN Projesi kapsamında Üzümlü İlçemizde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman ve beraberindekiler ilk olarak Üzümlü Kaymakamlığını ziyaret ettiler. İlçedeki genel durum hakkında Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas tarafından bilgiler verildi. Sayın Valimiz ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Polislerimiz ve Jandarmalarımız ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, daha sonra ilçenin güvenlik ve asayişi ile ilgili olarak yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Sayın Valimiz ve beraberindekiler, esnaflarımızın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, esnaflarımıza bereketli kazançlar dilediler. Esnaf ziyaretinin ardından Üzümlü Belediyesini ziyaret eden Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz milletvekili Sayın Süleyman Karaman ve beraberindekiler Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ile bir süre görüşerek, belediyenin ilçede yürüttüğü projeler hakkında bilgiler aldılar. Sayın Valimiz ve beraberindekiler Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Üzümlü ilçemizde yapılan ve devam eden hizmetler ile yatırımlar ve planlanan projelerin değerlendirildiği halka açık, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile kanaat önderlerinin katılımıyla soru cevap şeklinde yönetişimin üst düzeyde gerçekleştiği MEŞVERET ERZİNCAN - ÜZÜMLÜ TOPLANTISI'na katıldılar. Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın başkanlığında ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, Ak Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Altınbaşak Belde Belediye Başkanı Haydar Polat, Yatırımcı Kurumların İl Müdürleri, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, İl Genel Meclisinin Üzümlü İlçesi Üyeleri, Muhtarlar, Kanaat Önderleri ve Vatandaşlarımızın katılımıyla sorun, öneri ve taleplerin ele alındığı MEŞVERET ÜZÜMLÜ toplantısı gerçekleştirildi. Üzümlü Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Sayın Valimizin açılış konuşmasının ardından Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas ve Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı tarafından ilçedeki hizmetler ve yatırımlar ile talep edilen yatırımlar ile ilgili sunumlar yapıldı.

Yapılan sunumların ardından ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman tarafından ilimize ve ilçelerimize yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Daha sonra söz alan muhtarlarımız ve vatandaşlarımız sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. Dile getirilen sorunlar ve talepler ile ilgili olarak Sayın Valimiz, Milletvekilimiz, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından isteklerin karşılanması veya sorunların çözümü konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız tarafından dile getirilen istek ve sorunlar ile ilgili olarak ilgili kurum yöneticileri de söz alarak sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması ile ilgili olarak kurumları tarafından yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecekler hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundular.

Toplantı sonunda Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimize ve ilçelerimize yapılan yatırımlar, sunulan hizmetler ve toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak Meşveret Üzümlü Toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Düzenlenen toplantının ardından Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman ve beraberindekiler ile birlikte ilçe sakinlerinden vefat eden Hüseyin Yeniçeri'nin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundular. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Sayın Valimiz ve beraberindekiler, merhumun yakınlarına başsağlığı ve sabır dilediler.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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