Messi transfer oldu mu? 2021 Messi hangi takıma transfer olacak? Lionel Messi Barcelona'dan ayrılacak mı?
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Messi transfer oldu mu? 2021 Messi hangi takıma transfer olacak? Lionel Messi Barcelona'dan ayrılacak mı?

Messi transfer oldu mu? 2021 Messi hangi takıma transfer olacak? Lionel Messi Barcelona'dan ayrılacak mı?
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Dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Lionel Messi'nin Barcelona ile sözleşmesi dün itibariyle sona erdi. Bunun ardından futbol severler Messi hangi takıma transfer olacak? Messi hangi takıma gidiyor? Messi PSG'ye mi gidecek, Manchester City'e mi gidecek? Messi'nin yeni takımı neresi? 2021 Messi Barca'dan ayrıldı mı? Son dakika Messi gelişmeleri...

20 yıldır Barcelona forması giyen Lionel Messi, 30 Haziran'da biten sözleşmesini yenilemedi. Arjantin ile Copa America'da mücadele eden Messi, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılacağını açıklamış ve kulüpte olağanüstü günler başlatmıştı. Peki, Messi hangi takıma gidecek? Lionel Messi hangi takıma transfer oldu? Messi transferi bitti mi? Detaylar haberimizde...

MESSİ BARCELONA'DAN AYRILDI MI?

Barcelona ile sözleşmesi bugün sona eren Arjantinli yıldız, 13 yaşında girdiği Katalan devinden resmen ayrıldı. Daha önce Barça'da mutsuz olduğunu ifade eden Messi, Copa America'nın ardından kararını verecek. Barcelona Başkanı Laporta, prensipte anlaşıldığını ifade etmişti ama Messi'den gelen açıklamalar hiç o yönde değil. Arjantinli yıldız, Copa America'nın ardından tercihini Manchester City ya da PSG'den yana kullanabilir.

34 yaşındaki yıldızı ikna etmeye çalışan Katalan ekibinde Bartomeu yönetimi istifa etmiş, Joan Laporta başkanlığa geri dönmüştü.

Messi'yi kulüpte tutma vaadiyle göreve başlayan Laporta, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini henüz uzatamadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Messi, Copa America'nın ardından teklifleri değerlendirecek. Yeni adresinin Manchester City veya PSG olması çok güçlü bir ihtimal.

HAYATI BARCELONA'DA GEÇTİ

1 Temmuz 2000'de daha 13 yaşındayken Barcelona'ya imza atan Messi, kariyerinde hiç başka takımda oynamadı. 2005'te yükseldiği A Takım'da düzenli olarak forma giydi ve bir efsaneye dönüştü.

LİONEL MESSİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Lionel Messi'nin Barca ile sözleşmesi bitti. Yeni takımının PSG veya Manchester City olacağı yönünde iddialar mevcut. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şuanda Messi'nin hangi takıma transfer olacağı hakkında bilgi mevcut değil.

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