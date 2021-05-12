Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
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Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi

Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da birer gün arayla 3 kez meşrubat dolabından ürünleri çalınan esnaf isyan etti.

Antalya'da birer gün arayla 3 kez meşrubat dolabından ürünleri çalınan esnaf isyan etti. Hırsızın kilitli dolabın kapağını açarak yanında getirdiği ürünleri poşete doldurması ev arkadaşlarıyla ayrılması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesinde market işleten Erdal Yalçın'ın iş yeri önünde kilitli bulunan meşrubat dolaplarına 2 gün arayla muhtelif saatlerde bir hırsız dadandı. Her sabah dolapları açtığında ürünlerin eksik olduğunu gören Yalçın, ilk iki gün 'ihtiyacı vardır almıştır' diyerek durumu önemsemedi. Bu sabah iş yerine gelen Erdal Yalçın, yine dolapta ürünlerinin olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde her gün aynı kişinin gelip ürünlerini aldığını gören Yalçın, olayın hırsızlık olduğuna kanaat getirip durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarından eşkalini aldığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Birer gün arayla Yalçın'ın dolabından 2 bin lira değerinde, peynir, yoğurt, kavurma, kaşar peyniri, ton balığı çalındı.

Diğer meşrubat dolaplarının kapılarını ızgara teli ile kapatan Yalçın, arada bıraktığı dolaba bu sistemi kuramadı. Yalçın, hırsızın gelmeye devam etmesi halinde çareyi, dolabı kaldırmakta bulacağını söyledi.

"İki kişi gözcülük yapıyor"

Öte yandan, hırsızlık anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen biri kadın 3 kişinin, iş yerinin önüne geldiği, maskeli siyah tişörtlü kişinin dolaplarının arasına eğilip alttan açtığı kapıdan, cebinden çıkarttığı poşete ürünleri doldurduğu görüldü. Bu sırada kadın ve erkeğin kaldırımda telefonla konuşuyor gibi yaptıkları ve yola doğru baktıkları görüntülere yansıdı.

"Allah'ından bulsun"

Hırsızdan bezginlik gelen Erdal Yalçın, 2 gün arayla iş yerine hırsızların girdiğini belirterek, "Dolabımdan malzemeleri çalıyorlar. İlk gün, 'bir şey olmaz' dedim. Ertesi gün yine geldiler, 'yine bir şey olmaz' dedim. Bugün yine aynı manzarayla karşılaşınca canıma tak etti. Dolabın kapağını alttan asılıyor üstteki kilide dokunmuyor. Dolapta ne varsa alıp götürüyor. Alışkanlık yaptı bu kişide. İhtiyacı olmayı geçti. Bir iki gün ihtiyacı olur üçüncüde ihtiyacı olmaktan çıkar. Kaşar, terayağ, peynir, ton balığı, kavurma, yoğurt alıyor. 2 bin lira zarara uğradım. Bu işin önüne geçemiyorum. Dolabı kaldıracağım. Bun dolaba ekstra kilit de yapamıyorum. Hırsızı Allah'ından bulsun, benim çoluk çocuğumun rızkını başkasına veriyor" dedi. - ANTALYA

Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi
Meşrubat dolabı hırsızı marketçiyi canından bezdirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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