Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan: "2 Milyon İstihdam Hedefinde Yüzde 70'ini Başarmış...

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan: "2 milyon istihdam hedefinde yüzde 70'ini başarmış olmak önemli bir ölçek"



ZONGULDAK - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, "2017 yılı ilave 2 milyon istihdam hedefimize bu an itibariyle yaklaşık 1 milyon 300 bin hedefine ulaşmış olduk özel sektörde. Kamu sektörünü dikkate aldığımızda yaklaşık 1 milyon 500 bin. Yani 6 aylık süre içerisinde hedefimizin yüzde 70'ini başarmış olmak önemli bir ölçek" dedi.

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ana temalı, hedef kitlesi inşaat işkolu olan bilgilendirme toplantısı İş-Kur toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, İş Müfettiş Yardımcısı Emre Eryaşar, İş Güvenliği Uzmanı Alperen Fatih Dursun basın toplantısı düzenledi.

7 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli seferberlik ilan edilmesi talimatı sonrası çalışma alanında da milli seferberlik ilan edildiğini ifade eden MYK Başkanı Adem Ceylan, şöyle dedi:

"Heyet olarak Zonguldak'ta ziyaretlerde bulunacağız. Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 7 ay kadar önce ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu durum itibariyle her sektörde, her alanda milli seferberlik ilan edilmesi gerekir şeklinde talimatları çerçevesinde Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu da çalışma hayatında milli seferberlik ilan etti. İlki sayın Bakanımız önderliğinde bakanlığımızın üst yönetimiyle birlikte Konya ilinde çalışma hayatında milli seferberlik ilan etti. Bu çerçevede bakanlığımızda oluşturulan 12 heyet tarafından çalışma hayatındaki aktörlerimiz, paydaşlarımızla 81 ili iki defa ziyaret ettik. Bu çerçevede özellikle hükümetimizin yatırım teşviklerini, bakanlığımızın gerek İş-Kur Genel Müdürlüğümüzün, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla yürütülen istihdam projelerimizi ve istihdam teşviklerimizi anlattık. Bakanımız bu yıl 2017 yılında çalışma hayatına bir aktivite getirmek ve işsizlik oranını düşürmek açısından 2 milyon yeni artı istihdam hedefi ortaya koydu. Bu çerçevede istihdama teşvik açısından çok önemli teşvik projelerinde gerek işverenlerimiz, gerekse çalışanlarımızın imkanına sunmuş olduk. Bu çerçevede 81 ili iki defa bakanlığımızın üst yöneticileri, paydaşlarımızla görüştükten sonra bakanımızın başkanlığında alandan elde etmiş olduğumuz verileri Bakanımıza arz ettik. Talepleri değerlendirdik. Bakanlık tarafından çözülecek olan veya çözülmesi gerekecek olan bütün problemleri çözdük. Hükümete intikal edilen hususları da Sayın Bakanımız bakanlar kuruluna, Sayın Başbakanımıza arz etmek suretiyle bir takım istihdamın, üretimin ve yatırımın arttırılmasıyla ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiş oldu."

"Yüzde 70'ini başarmış olmak önemli bir ölçek"

2017 yılı ilave 2 milyon istihdam hedefinin yüzde 70'inin başarıldığına dikkat çeken Ceylan, "2017 yılı ilave 2 milyon istihdam hedefimize bu an itibariyle yaklaşık 1 milyon 300 bin hedefine ulaşmış olduk özel sektörde. Kamu sektörünü dikkate aldığımızda yaklaşık 1 milyon 500 bin. Yani 6 aylık süre içerisinde hedefimizin yüzde 70'ini başarmış olmak önemli bir ölçek. Biz sadece istihdam değil, çalışanlarımızın etkin ve verimli bir şekilde çalışması, son yıllarda özellikle dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir farkındalık oluşturmak amacıyla da iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin de istihdam kadar önemli olduğu yaklaşımdan hareketle Sayın Bakanımız yine yaklaşık bir ay kadar önce İstanbul'da Türkiye'nin en büyük havaalanında gerek yatırımcı bakanlıklarımız, gerekse iş verenlerimiz, işçi temsilcileri ile birlikte çalışma hayatında hedef sıfır, iş sağlığı ve güvenliği açısından iş kazalarının sıfırlanması deklerasyonunu imzalamış oldu. ve 3. Havaalanında deklerasyon ilgili taraflarca imzalanmış ve yürürlüğe girmiş oldu" diye konuştu.