Meslek liseliler bu kez karavan için kolları sıvadı

İzmir Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karavan üretimine başladı.

İzmir Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğretmen ve öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karavan üretimine başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle izole bir ortamda tatil yapmak isteyen pek çok kişi, tercihini karavandan yana kullanıyor. Karavan üretiminin arttığı Türkiye'de, özellikle salgın döneminde yaptıkları çalışmalarla herkesin takdirini toplayan meslek liselerini bu alana yönlendirdi.

Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Elektrik-Elektronik alanlarından öğrenciler ve öğretmenleri döner sermaye işletmesi bünyesinde 3 ay önce sipariş üzerine başladıkları karavan üretiminde ilk çalışmalarını tamamladı.

Bu sürede bir aracı kullanıma hazır hale getiren ekip, ellerindeki 3 karavanı da tamamlamak için hummalı çalışmalar yürütüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine, son yıllarda bakanlığın, mesleki eğitimde üretim kapasitesini artırmak için önemli yatırımlar yaptığını belirtti.

Güçlenen meslek liselerinin, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan birçok malzemeyi üretmeye devam ettiğini ifade eden Yahşi, "Döner sermaye gelirlerinde Türkiye'deki ilk sıralara yerleşen İzmir'deki meslek liseleri artık ihracat yapmaya başladı. Meslek liseleri bu anlamda güzel bir çığır açmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Yoğun bir taleple karşı karşıyayız"

Ömer Yahşi, karavana üretimiyle ilgili de Türkiye'de ciddi bir ihtiyaç oluştuğunu ifade etti.

Mobilya bölümündeki öğretmen ve öğrencilerin karavanla ilgili önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Yahşi, şunları kaydetti:

"Buradaki amaç da istihdama destek vermek. Üretimin yerliliği anlamında artırılması için gayret sarf etmek. Sektörün bizden istemiş olduğu talebine cevap vermek de için böyle bir çalışma başlattık. Bu bir süreç devamı da gelecek. Sırada yenileri de var. Sıraya girip 'ben de aracımı yaptırmak istiyorum' diyerek kapımızı çalanların var olduğunu söyleyebiliriz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin çok ince detayla birlikte yapmış oldukları araçlar gerçekten takdire şayan. Birçok şey düşünülmüş. Sektöre gerçekten bu anlamda destek verecek çığır açacak ve üretim ile ihracat anlamında katma değer sağlayacak, Türkiye'deki paranın burada kalması için meslek liseleri olarak gayret sarf ediyoruz. İnşallah bu da Türkiye'nin takdirine sunduğumuz da beğenilecek bir eser olarak duruyor. Daha yeni başladığımız halde yoğun bir taleple karşı karşıyayız."

12. sınıf öğrencisi Batuhan Çelik ise mobilya bölümünde eğitimine devam ettiğini ve okulun son dönemlerinde böyle bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğretmenlerin ve okul idaresinin sağladığı imkanla döner sermayede çalışmaya başladığını aktaran Çelik, "Daha önce sokak hayvanları için kulübelerin yanı sıra çok sayıda ürün yaptık. Şimdi de karavana talebin artması üzerine bu çalışmaya başladık. Bu bizim için de çok iyi oldu, ileride mezun olduktan sonra bu sektörde ilerleyebilirim. Yeni başlamamıza rağmen aşırı bir talep var. Yoğun çalışıyoruz ama işimizden zevk alıyoruz." şeklinde konuştu.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Nefi Burkas ise yaklaşık 21 yıldır okulda görev yaptığını ve karavan üretimine kişisel merakımla başladığını söyledi.

Son 1,5 yıldır salgın koşulları nedeniyle insanların oteller yerine karavanı tercih etmeye başladığına şahit olduklarını belirten Burkas, bunun üzerine böyle bir çalışmaya adım attıklarını aktardı.

Gelişen sektöre eleman yetiştirmeyi amaçlıyorlar

Karavan yapan ilk meslek lisesi olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Burkas, şöyle devam etti:

"Karavan dernekleri ve karavan üretimi yapan kurumsal firmalar ile görüşmeler yaptık. Sonuçta bu üretimi okulumuzda yapacak donanım, makine, teçhizat, bilgi, beceri ve personele sahip olduğumuzu gördük. Üretim sırasında yerli ürün kullanma öncelikli hedefimiz oldu. Bu üretim sürecinde gerek tedarikçiler, gerek karavana ilgisi olanlar, gerekse karavan üreticilerinden büyük ilgi ve destek gördük. Bizim amacımız karavan üreticisi olarak ticari bir bakış açısı değil. Biz bu gelişen sektöre karavan iç tasarımını yapabilen, elektrik tesisatını döşeyebilen, mobilyasını üretilebilen ve montajını yapabilen elemanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz."

İlk ürünlerini kullanıma hazır hale getirdiklerini dile getiren Nefi Burkas, şu an 3 araçlarının olduğunu ve teslim süresini 35-40 gün olarak belirlediklerini anlattı.

Karavan için hazırladıkları çalışma sistemiyle ilgili bilgi veren Burkas, "Müşteri okulumuza başvuracak. Döner sermaye işetmesiyle planı çizildikten sonra kendi isteğine göre dizaynı yapılacak, işletmemize döner sermaye ücretini yatıracak sözleşmeli bir şekilde hangi malzemeyi istiyorsa tüm teknik kurallara dikkat edilerek karavan kendisine teslim edilecek. Bizim baz üretimiz işçilik üzerinden gidersek 35-40 bin lira. Malzemeyi müşteriye bırakabiliriz. Salgın döneminde fazla öğrenci çalıştıramadık ama bundan sonra daha çok öğrenci çalışacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan