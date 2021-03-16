BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
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BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor

16.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:22

Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyorBOLU'nun Gerede ilçesinde dericilik yapan Ali Aslan 20 metrekarelik dükkanında, unutulmaya yüz tutan 'pösteki' isimli hayvan derisi ve tüylerinden ürettiği halıları satıyor.

Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor

BOLU'nun Gerede ilçesinde dericilik yapan Ali Aslan 20 metrekarelik dükkanında, unutulmaya yüz tutan 'pösteki' isimli hayvan derisi ve tüylerinden ürettiği halıları satıyor. Kentte bu işi yapan tek kişi olan ve çırak bulamadığından yakınan Aslan'ın pöstekileri hediyelik eşya olarak ilgi görüyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan Ali Aslan, 12 yaşındayken çırak olarak bir dericinin yanında işe girdi. Aslan, burada özel işçilik ile yapılan ve zorlu bir ürün olan pösteki yapmayı öğrendi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sırt kısmından elde edilen deri ve tüyleri çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra post haline getiren Aslan, 20 metrekarelik dükkanında, elde ettiği ürünleri satıyor. 20 yıldır kendi ürettiği ürünleri dükkanında satan ve ilçede 'Derici Ali' olarak tanınan Ali Aslan'ın sattığı ürünler, özellikle hediyelik eşya olarak ilgi görüyor. Zaman içerisinde mesleğin zorlukları sebebiyle kentte bu işi yapan tek kişi haline gelen Ali Aslan, çırak yetişmemesi nedeniyle mesleğin sonlanmaya yaklaştığını söyledi.

'ZORLU, MEŞAKKATLİ VE ÖZEL BİR İŞ'

Bolu'da bu işi yapan tek kişi olduğunu söyleyen Ali Aslan, "12 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Bu post derisi. Bunu yapan fazla yok. Yapanlar bitti. Burada sadece ben yapıyorum. Bolu'da tekim bu iş kolunda. Bu zorlu, meşakkatli ve özel bir iş. Bayağı zor. 40-50 defa elimizden geçiyor yapılırken. Bu nedenle yapımı zordur. Bir tanesini yapmak 1 ay sürüyor. Ben burada deri fabrikasında fason olarak bunları yapıyorum. Tamamen el emeği, göz nuru bunlar. Vatandaşın ilgisi iyi. Çok şükür karnımızı doyurabiliyoruz. Fiyatları 300'den başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor. İnek, dana fark etmiyor. Çırak yetişmiyor. Çırak yok" dedi.

BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor
BOLU Mesleğinin kentteki son temsilcisi çırak bulamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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