Mesire alanları açıldı mı? Mesire alanları açık mı 2021? 1 Haziran kararları
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Mesire alanları açıldı mı? Mesire alanları açık mı 2021? 1 Haziran kararları

Mesire alanları açıldı mı? Mesire alanları açık mı 2021? 1 Haziran kararları
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1 Haziran Kademeli Normalleşme süreci sonrası "Mesire alanları açıldı mı? Mesire alanları açık mı 2021?" Soruları gündeme geldi. Havaların güzelleşmesiyle birlikte açık alanlarda piknik yapmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar, piknik alanlarının durumuna yoğunlaştı. Peki, Piknik alanları açıldı mı? Mesire alanları açık mı, kapalı mı? Haziranda piknik ve mangal yasak mı, serbest mi?

Yeni kademeli normalleşme sürecinde haziran ayı boyunca geçerli olacak kararlar dahilinde piknik yerlerinin akıbeti en çok merak edilen konulardan biri oldu. Isınan havalarla birlikte sosyal aktivitelerine geri dönmek isteyen pek çok kişi piknik yerleri açık mı 1 Haziran piknik yerleri açıldı mı gibi sorularla araştırmalara başladı. Peki İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Haziran Kademeli Normalleşme Genelgesi'ne göre piknik yerleri açık mı?

MESİRE ALANLARI AÇILDI MI?

Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere 1 Haziran itibariyle izin veriliyor. Park, bahçe, sahil ve piknik alanlarında mangal yapmak yasaklanmıştı. Bu konuyla ilgili yeni bir karar gelmedi ancak ilerleyen günlerde bu yasağın da kaldırılması bekleniyor.

PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

Son alınan kararlara göre, piknik yapma yasağına ilişkin bir karar gözükmüyor. Açık havada uyulması gereken kurallar ve tedbirler dikkate alındığı takdirde açık alanlarda piknik yapılabilecek.

PİKNİK ALANLARI AÇILDI MI?

1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasağı akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Haftasonu yasakları ise Pazar günüyle sınırlı tutuldu. Uzun üredir kapalı olan piknik ve mesire alanları kademeli normalleşmenin ikinci etabında açılacak. Fakat Pazar günleri tam gün yasak olacağı için piknik yapılamayacak.

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Mesire alanları açıldı mı? Mesire alanları açık mı 2021? 1 Haziran kararları - Haberler
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