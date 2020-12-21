Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
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Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu

21.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:29
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu

VAN'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 'Deliçay Balık Bendi' mesire alanı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar tarafından kullanılmayınca, küçükbaş hayvanlar için otlak yeri oldu.

VAN'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 'Deliçay Balık Bendi' mesire alanı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar tarafından kullanılmayınca, küçükbaş hayvanlar için otlak yeri oldu. 

Her yıl inci kefali balığının Van Gölü'nden çıkıp tatlı sulara göçünü izlemek isteyen binlerce kişiyi ağırlayan ayrıca 'İnci Kefali Göçü Kültür Sanat Festivali'ne de ev sahipliği yapan Balık Bendi mesire alanı, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Erdal Bayramhan (35) da bunu fırsat bilerek küçükbaş hayvanlarını bu alanda otlatıyor. Kış aylarına girilmesine rağmen bölgeye karın yağmadığını, bu yüzden hayvanlarını dışarı çıkarıp boş alanlarda otlatmaya çalıştıklarını ifade eden Bayramhan, bu alanları kullanmak için de izin aldığını söyledi.  

OTLAKTA SURPRİZ DOĞUM

Bu arada, küçükbaş hayvanların mesire alanında otladığı sırada bir de doğum olayı yaşandı. Yeni doğum yapan bir koyun uzun süre kuzusunu başından ayrılmadı. Bayramhan, zaman zaman benzer durumlar yaşadıklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle mesire alanları boş kaldı. Ben de izin alıp yaklaşık 250 adet küçükbaş hayvanımı mesire alanına getirdim. Hayvanlar susayınca su içebilecekleri alan da var. Bugün burada ayrıca bir koyunumuz doğum yaptı, biz de koyunu ve yavrusunu uygun bir şekilde eve gönderdik"dedi.


Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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