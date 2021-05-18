Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa tarihi!

Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan alan, Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Tapınaklar tepesi olarak bilinen alanda bulunan Mescid-i Aksa, sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Peki, Mescid-i Aksa ne demek? Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa tarihi! Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı?

Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan alan. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Tapınaklar tepesi olarak bilinen alanda bulunan Mescid-i Aksa, sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Peki,Mescid-i Aksa ne demek? Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa tarihi!

MESCİD-İ AKSA NEDİR?

Mescid-i Aksa, Asıl adı Ârâmîce Beth makdeşa, İbrânîce Beth ha-Mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" demektir; ilk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır (İA, VI, 953). Şehir için Müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mâbedi ifade etmektedir. Minhâcî mâbedin on yedi kadar adı olduğunu söyler (İt?âfü'l-a?i??â, I, 93 vd.).

MESCİD-İ AKSA NEREDE?

Mescid-i Aksa,Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan alan. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Tapınaklar tepesi (Morya) olarak bilinen alanda bulunur: Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, Kubbet-üs-Sahra, Kıble Mescidi ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbet-üs-Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir.

MESCİD-İ AKSA NE ZAMAN YAPILDI?

Mescid-i Aksa'nın ilk defa ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte Peygamber Muhammed'den nakledilen hadislerde bu mescidin, Kâbe inşa edildikten kırk sene sonra inşa edildiği ifade edilir. Ebû Zerr el-Gifârî, Peygamber Muhammed'den şöyle nakleder: "Yâ Resûlallah! Yeryüzünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?" diye sordum. Dedi ki: Mescid-i Haram. "Sonra hangisidir?" diye sorunca, "Mescid-i Aksa" cevabını verdi. Dedim ki: Aralarında ne kadar süre var? Dedi ki: Kırk sene." Tarihçiler Mescid-i Aksa'yı ilk defa inşa edenin kim olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları bunun melekler olduğunu söylerken, diğer bazıları Adem, oğulları Şît ve Nuh, İbrahim gibi isimleri tercih etmiştir.

MESCİD-İ AKSA YAPISI

Mescid-i Aksâ'ya da çevresiyle birlikte Harem-i şerif denilmekte ve bununla eski Kudüs'teki kuzeyi 321, güneyi 283, doğusu 474 ve batısı 490 m. uzunlukta olan ve yer yer 30-40 m. yüksekliğe ulaşan surlarla çevrili bulunan, içinde Kubbetü's-sahre'nin de yer aldığı kutsal mekân kastedilmektedir.