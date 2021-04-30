Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı
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Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı

Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında son günlerde yaşanan yüksek tansiyon devam ederken, binlerce Filistinli cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının üçüncü cumasında namaza 60 bin kişi katıldı.

İsrail güçleri, cuma namazı için Batı Şeria'dan korona aşısı yaptırmış 10 bin Filistinlinin girişine izin vereceğini açıklamasının ardından binlerce kişi Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarına akın etti. İsrail güçleri kontrol noktalarında gerçekleştirdiği aşı denetiminin ardından Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin geçişine izin verdi.

Mesci-i Aksa'da cuma namazını eda eden Filistinliler daha sonra Filistin bayrakları açarak İsrail karşıtı sloganlar attı. Grup daha sonra olaysız dağıldı. - KUDÜS

Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı
Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı
Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı
Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı
Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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