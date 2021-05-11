Mescid-i Aksa'da işgalcilerin algı operasyonu kamerada! Kendilerini haklı göstermek için üstlerini parçaladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mescid-i Aksa'da işgalcilerin algı operasyonu kamerada! Kendilerini haklı göstermek için üstlerini parçaladılar

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Kudüs'ün doğusundaki Mescid-i Aksa'da İsrail polisi tarafından Filistinlilere yönelik zulüm devam ederken, Yahudilerin kendilerini haklı çıkarmak için başvurduğu akılalmaz yöntem kameralara yansıdı. Görüntülerde, üzerlerini yırtan ve kendilerine zarar veren Yahudi bir grup görülüyor.

Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde yer alan ve Müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'da direnen Filistinlilere İsrail polisi tarafından uygulanan zulüm büyük tepkilere neden oldu.

Devam eden olaylarda çok sayıda Filistinli yaralanırken, İsrail tarafından dün Gazze'ye gerçekleştirilen saldırıda 9'u çocuk olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti.

AKILALMAZ SAHTEKARLIĞA BAŞVURDULAR

İsrail polisinin Filistinlilere yönelik kullandığı orantısız güç tüm dünyaca bilinirken, Yahudiler de kendilerini aklamak amacıyla akılalmaz sahtekarlığa başvurdu.

Kameralara takılan bu görüntüde biri kadın biri erkek olmak üzere iki Yahudi yerleşimci kıyafetlerini yırtıp kendilerine zarar verdiği görüldü.

ARALARINDA YAHUDİ DİN ADAMI DA VAR

Yerleşimcilerden birinin bunu yaparken gülümsemesi ve yanlarında bir de Yahudi din adamı bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Yahudilerin, bu tür yollara sık sık başvurdukları ve bu yöntemle, Filistinlileri saldırgan taraf olarak göstererek kendilerini haklı çıkarmayı amaçladıkları belirtildi.

Mescid-i Aksa'da işgalcilerin algı operasyonu kamerada! Kendilerini haklı göstermek için üstlerini parçaladılar
Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonunu başlattı
Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı "Kudüs'ün Kılıcı" operasyonunu başlattı
İsrail'in hava saldırısının ardından Filistinlilerin çaresizliği kamerada
İsrail'in hava saldırısının ardından Filistinlilerin çaresizliği kamerada
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
YUSUF ÇELEBİ SARIBAŞ: Allah belanızı versin lanetli kavim zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur. Sahtekarlıktada üzerinize yok.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu
Magazin Burak Sergen Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Arda Turan Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mescid-i Aksa'da işgalcilerin algı operasyonu kamerada! Kendilerini haklı göstermek için üstlerini parçaladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:53:28. #1.14#

title