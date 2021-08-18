Merzifon'da yangın ve sel afeti yardım kampanyasına destek için toplantı düzenlendi
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Merzifon'da yangın ve sel afeti yardım kampanyasına destek için toplantı düzenlendi

Merzifon'da yangın ve sel afeti yardım kampanyasına destek için toplantı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan "Ben de Varım" yardım kampanyasına destek için toplantı düzenlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan "Ben de Varım" yardım kampanyasına destek için toplantı düzenlendi.

Kaymakam Gürkan Demirkale, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Demirkale, buraya yaptığı açıklamada, farklı kentlerde yangın ve sel yaşandığını anımsattı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen Demirkale, devletin bu bölgelerdeki vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Afetten etkilenen kentlere yapılacak yardımların AFAD koordinasyonunda yürütülmesinin faydalı olduğunu dile getiren Demirkale, şunları söyledi:

"Yangın ve sel felaketlerinden etkilenen vatandaşların yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız çok duyarlı. Bu kampanya tüm Türkiye için. Birlik ve beraberlik içinde inşallah bu kampanyaya gerekli destekleri vereceğiz. En kısa sürede bu afetten zarar gören yerlerimizin ayağa kalkmasına katkı sağlayacağız."

Merzifonluların kampanyaya kayıtsız kalmayacağına inandığını vurgulayan Demirkale, "Merzifonluların yüce gönlüne müteşekkiriz. Yardımsever Merzifon halkı, her zaman birlik ve beraberliğini ortaya koyuyor. 'Ben de Varım' kampanyasına da kayıtsız kalmayacaklarını düşünüyorum. Özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan büyük sel felaketini hep birlikte takip ettik. Yaşadığımız üzücü olaylara kayıtsız kalmayalım, hep birlikte yaralarımızı saralım." diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Handan Ekinci Bal ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Merzifon'da yangın ve sel afeti yardım kampanyasına destek için toplantı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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