Merzifon'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merzifon'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçede bulunan metruk binalarla ilgili toplantı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçede bulunan metruk binalarla ilgili toplantı yapıldı.

Merzifon Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Metruk binalar" konulu yazısı kapsamında alınacak tedbirler ile ilgili istişarede bulunuldu.

Toplantıda, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu ve uyarıcı madde temini ile kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğinin devam ettirebilmesi gibi amaçlarla metruk binaların yıkılması veya kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması ele alındı.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, metruk binalar toplantısının her ay düzenli olarak yapıldığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra huzurunu ilgilendiren tedbirlerin devlet tarafından alındığını söyledi.

Merzifon'un huzurlu ve güvenli bir ilçe olduğunu dile getiren Güldoğan, ilçenin estetiği ile emniyet güçlerinin suç ve suçlu ile mücadelesine destek olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, ilgili kurum müdürleri, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları katıldı.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Hulusi Akar Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Derya Uluğ Şevval Şahin Demet Özdemir
Spor Rıza Çalımbay Cristiano Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Güzel Sözler Demir Çelik Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merzifon'da metruk binalar ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:11:03. #1.12#