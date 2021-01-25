Meryem Kasap kimdir? Survivor Meryem neden diskalifiye oldu? Meryem Kasap kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler, yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Ünlüler takımında ise diskalifiye haberleri peş peşe geliyor. Cemal Hünal'ın rahatsızlığının ardından yeni bir diskalifiye yaşandı. Meryem Kasap kimdir? Meryem Kasap kaç yaşında ve nereli? Survivor Meryem neden diskalifiye oldu?

Survivor'ın son bölümüne ikinci diskalifiye açıklaması damga vurdu. Cemal Hünal'ın rahatsızlığından dolayı yarışmaya veda etmesinin ardından yeni diskalifiye haberi yine Ünlüler takımından geldi. Acun Ilıcalı ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı açıklamasında Meryem Kasap'ın yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. İşte Ilıcalı'nın Survivor Meryem hakkında yaptığı açıklama

MERYEM KASAP KİMDİR?



Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, henüz ilk okuldayken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Lise yıllarında farklı spor dallarında aktif bir şekilde yer alan Meryem Kasap, lise takımında 2 yıl hentbol oynadı

Meryem Kasap daha sonra bireysel spor yapma kararı alarak atletizme yöneldi. İlk branşı yüksek atlama olan Meryem Kasap, yaşadığı sakatlık ardından 400 metre branşına geçiş yaptı. Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde tamamladı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürütmesine karşın 1 yıl içerisinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Milli Takım'ı başarılı bir şekilde temsil ederek ülkesini gururlandıran Meryem Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya kazandı.

12 yıllık spor hayatının büyük bir kısmını milli takımda geçiren Meryem Kasap, fitness eğitmenliği yapıyor.

SURVIVOR MERYEM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı yeni diskalifiye kararı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, açıklamasında, 'Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda.' dedi ve Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Meryem Kasap'ın diskalifiye olduğunu duyurdu. Meryem Kasap dizindeki rahatsızlık nedeni ile yarışmaya veda etti.

Geçtiğimiz yıl Gönüllüler takımında yer alan Survivor Meryem diğer dizinde oluşan sakatlık nedeni ile yarışmaya devam edemememişti.