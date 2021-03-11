Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoyla sarılı halde cansız bedeni bulunan Mervenur Polat'ın, Cüneyt Akyol tarafından iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Yürütülen soruşturmada, 5 zanlı cezaevine gönderilirken, Polat'ın cansız bedeninin çıkarıldığı pencere ve cinayetin işlendiği daire görüntülendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın folyoyla sarılı cansız bedeni, Güllük Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısındaki asansör dairesinde bulunmuş, Polat'ı iple boğarak öldüren Cüneyt Akyol'un, cansız bedeni 2'nci kattaki evinin penceresinden, aşağıda bekleyen kurye arkadaşına attığı ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Polat'ın cansız bedeninin büyük bölümünün çürüdüğü saptanırken, genç kadının ölümüyle ilgisi olan Cüneyt A., F.T., İ.H.Ş., A.K. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"CİNAYETİ BEN İŞLEDİM"

Cüneyt Akyol ise savcılıktaki ifadesinde şunları kaydetmişti: "Olay günü G.H.ye, Mervenur ile ilişkiye girmeyi teklif ettim. Mervenur Polat erkekliğimle ilgili ağır hakaretlerde bulunarak, Sen erkek değil misin? deyince kendimden geçtim. Onu iple boğduktan sonra folyoya sardım. Ardından paket servis işi yapan arkadaşımı arayarak, babamın evine yıkanacak kirli kıyafetlerimi bırakmasını istedim. Arkadaşım, Mervenur'un cesedini alıp babamın evinin önüne bıraktı. Ben de folyoya sarılı cesedi omuzlayarak asansör dairesine götürdüm. Dairenin anahtarını da öncesinde babamdan almıştım. Cesedi oraya bıraktıktan sonra ayrıldım. Diğerlerinin bu cinayetle alakası yok. Cinayeti ben işledim."

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirilmiş, cenazenin teşhisini ailesi tarafından gerçekleştirilmişti. Genç yaşta kızlarını kaybeden aile bugün Polat için son görevlerini yerine getirdi. Mervenur Polat'ın cenazesi işlemlerin ardından götürüldüğü Kayseri'de toprağa verildi.

TEMİZLİK YAPTIKTAN SONRA KAPIYI ZİNCİRLE BAĞLAMIŞ

Öte yandan cinayete ilişkin soruşturmada, yeni bilgilerve görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Cüneyt Akyol'un, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 404 Sokak'ta bulunan Hafız Ahmet Bedesteni adlı iş hanının ikinci katında oturduğu ve burayı daire olarak kullandığı, cinayetin de bu evde işlendiği belirlendi. Olay günü Cüneyt Akyol'un, Mervenur Polat'ın cansız bedenini folyoyla sardıktan sonra, aşağıda bekleyen kurye arkadaşı S.G.'ye dairesinin penceresinden attığı ortaya çıktı. Bir süre önce de dairede temizlik yapıldıktan sonra kapının zincirle bağlanıp, kilitlendiği belirtildi.

"EVE GİREN ÇIKAN O KADAR YOĞUNDU Kİ ŞÜPHELENMİŞTİM"

İş hanında Cüneyt Akyol'un komşusu olan Kaan Asilzade ise, "Mervenur'u bir akşam Cüneyt ve arkadaşları ile eve girerken görmüştüm. Ondan sonra bir daha görmedim. Oraya giren çıkan o kadar yoğundu ki bir şeylerin döndüğünden şüphelenmiştim. Birçok kez polisi arayıp, şikayette bulundum. Korkumdan parmaklık yaptırdım. Sürekli kapım çalınıyordu. Zilimin kablosunu bile kestim. Bazı zamanlarda koridorlarda kendinden geçmiş halde yatanlara bile rast geliyordum. Haberlerde çıkınca şok oldum" diye konuştu.