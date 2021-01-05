Merve Sevin kimdir, kaç yaşında? Exxen İşte Bu Benim Masalım Elit kimdir?

Exxen dizileri arasında en dikkat çekenlerden biri de Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in baş rollerini paylaştığı İşte Bu Benim Masalım dizisi! Dizi oyuncuları arasında Elit karakteri büyük ilgi gördü! Peki İşte Bu Benim Masalım Elit karakterini canlandıran Merve Sevin kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detayları...

1 Ocak 2021 tarihinde başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen dizileri ve programlarıyla büyük ilgi görüyordu! Exxen dizileri arasında duyurulduğu ilk günden itibaren en çok ilgi gören de Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yer aldığı İşte Bu Benim Masalım dizisiydi! İşte Bu Benim Masalım'da Elit karakteri büyük ilgi gördü. Peki Exxen İşte Bu Benim Masalım Elit Merve Sevin kimdir, kaç yaşında?

MERVE SEVİN KİMDİR?

Merve Sevin, daha önce İşte Bu Benim Stilim yarışmasıyla ekranlarda büyük ilgi görmüştü. Merve Sevin son olarak Exxen'de yer alan İşte Bu Benim Masalım dizisinde Elit karakterini canlandırıyor. Merve Sevin, 1997 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 24 yaşında olan Sevin, İstanbul'da yaşamaktadır. Halkla ilişkiler bölümünde eğitim alan Sevin, İşte Benim Stilim programında büyük ilgi görmüş ve daha sonra İnstagram da büyük ilgi görmüştür. ekranlardan yıllarca uzak kalan Merve Sevin şimdilerde İşte Benim Masalım dizisinde Elit karakterini canlandırmaktadır!