Merve Sanay'ın Ünlü Oyuncu ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı internet korsanları tarafından ele geçirilen sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın oyuncu Engin Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

"AKILLARA ENGİN ÖZTÜRK'Ü GETİRDİ"

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı hacklenen Merve Sanay'ın futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve oyuncu Engin Öztürk ile konuşmaları ifşa olmuştu. Mesajlaşmaları günlerce magazin basınında konuşulan Sanay, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı itirafla gündemde. Instagram hesabının hikaye bölümünde takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sanay, "Hiç ünlü biriyle aşk yaşadın mı?" sorusuna verdiği "E." cevabıyla kafaları karıştırdı. Ünlü fenomenin bu cevabı akıllara Engin Öztürk'ü getirdi.

MESAJLARI İFŞA OLMUŞTU

Sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın hesabının hacklenmesinin ardından birçok ünlü isimle mesajları ortaya çıktı. Sanay'ın Hakan Çalhanoğlu'nda sonra oyuncu Engin Öztürk ile olan yazışmaları da ifşa oldu.