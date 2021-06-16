Merve Dizdar'dan şok eden ihanet açıklaması

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar'dan ayrıldığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu, yaptığı açıklamayla ayrıldıklarını doğruladı. Dizdar, ihanet iddiasına cevap verdi. İşte ünlü ismin şok eden ayrılık açıklaması...

Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar'ın özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını açıkladı.

Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi.

"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK!"

Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

Merve Dizdar'ın ayrılık açıklaması sevenlerini üzdü.

Merve Dizdar'ın geçen günlerde eşinin arkadaşlarını takipten çıkması şaşkınlık yaratmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Dizdar'ı silmesi dikkat çekmişti.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'de İzmir'de doğdu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR?

Gürhan Altundaşar, 1984 doğumludur. Tiyatro oyuncusu olan Altundaşar, bu süreç için 5 yıl boyunca sınavlara girdi, sonrasında ise hedefine ulaşarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda okudu.

2012 yılında mezun olan Altundaşar, Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etti.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin 'Nejdet' karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gürhan Altundaşar, 2013 yılında İstanbul'a geldi ve burada çeşitli tiyatrolarda yer almaya başladı. Gürhan Altundaşar, 2016 yılında BKM Mutfak ile tanıştı.

2018 yılında ise kendisi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlendi.

Kaynak: Snob Magazin