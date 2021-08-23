Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi
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Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

Haberler.com - Haberler | Magazin

Bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Merve Boluğur, yaptıklarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak paylaştığı siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi.

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine konuşulacak.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Tatiline tüm hızıyla devam eden Merve Boluğur, siyah bikinisiyle paylaştığı pozla takipçilerini mest etti.

BEĞENİ YAĞDI

34 yaşındaki Boluğur'un "Cevapsız sorular" notunu düştüğü paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Merve Boluğur'un bikinili pozu;

Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi
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Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi - Haberler Magazin
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