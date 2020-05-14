Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Merve Boluğur, 40 parçalık puzzle yaptığı için kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a Berrak Tüzünataç'la 10 yıl önce balkonda öpüşme görüntüleri üzerinden gönderme yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan oyuncu Merve Boluğur, üniversiteye hazırlanmaya başladı. Derslerden kalan zamanda puzzle yapan Boluğur, son olarak 40 parçalık puzzle yapıp Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede gündem olan Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a sert bir dille cevap verdi.

ŞAHAN, MERVE'Yİ TİYE ALDI

Merve Boluğur, dün 40 parçalık puzzle yapıp "Bitti" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Komedyen Şahan Gökbakar da kısa sürede sosyal medyada gündem olan Boluğur'u 3 parçalık puzzle fotoğrafı ile tiye aldı.

ŞAHAN'A ÖPÜŞME OLAYIYLA GÖNDERME YAPTI

Merve Boluğur, Şahan Gökbakar'ın kendisi hakkında yaptığı bu espriye balkonlu maket evi görseliyle yanıt verdi. Merve bu paylaşımıyla Şahan Gökbakar'ın bir döneme damga vuran magazin haberine gönderme yaptı. Şahan Gökbakar, 14 Temmuz 2010 yılında oyuncu Berrak Tüzünataç ile Kabataş'taki bir evin terasından öpüşürken yakalanmış ve bu görüntüler yıllarca konuşulmuştu.

Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar

PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

Merve'nin paylaşımından rahatsız olan Şahan, gönderisini anından sildi. Merve Boluğur da balkon göndermesi yaptığı paylaşımı kaldırdı.