Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
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Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı

Merve Boluğur, 40 parçalık puzzle yaptığı için kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a Berrak Tüzünataç'la 10 yıl önce balkonda öpüşme görüntüleri üzerinden gönderme yaptı.

Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
14.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:55

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan oyuncu Merve Boluğur, üniversiteye hazırlanmaya başladı. Derslerden kalan zamanda puzzle yapan Boluğur, son olarak 40 parçalık puzzle yapıp Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede gündem olan Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a sert bir dille cevap verdi.

ŞAHAN, MERVE'Yİ TİYE ALDI

Merve Boluğur, dün 40 parçalık puzzle yapıp "Bitti" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Komedyen Şahan Gökbakar da kısa sürede sosyal medyada gündem olan Boluğur'u 3 parçalık puzzle fotoğrafı ile tiye aldı.

Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşmesini görüntülerinden gönderme yaptı

ŞAHAN'A ÖPÜŞME OLAYIYLA GÖNDERME YAPTI

Merve Boluğur, Şahan Gökbakar'ın kendisi hakkında yaptığı bu espriye balkonlu maket evi görseliyle yanıt verdi. Merve bu paylaşımıyla Şahan Gökbakar'ın bir döneme damga vuran magazin haberine gönderme yaptı. Şahan Gökbakar, 14 Temmuz 2010 yılında oyuncu Berrak Tüzünataç ile Kabataş'taki bir evin terasından öpüşürken yakalanmış ve bu görüntüler yıllarca konuşulmuştu.

Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşmesini görüntülerinden gönderme yaptı
Berrak Tüzünataç ve Şahan Gökbakar

PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

Merve'nin paylaşımından rahatsız olan Şahan, gönderisini anından sildi. Merve Boluğur da balkon göndermesi yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşmesini görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşmesini görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı

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Haber Yorumları (6)
12345: ŞAHAN BU SEFER ALTTA KALMIŞ :)
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
GÜLDEN: Merve bacım adam simdi evli niye sacmalıyosun, konuyla alakası ne yanı
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
SAYNUR DENİZZZ: Merve çok gergin biri espiri anlayışı kit ne Var adam espiri yapmak istemiş sanki küfür etti hasbam bi bunalimdan hep bunlar :(
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 12:35:29. #1.15#
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