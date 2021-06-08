Merve Boluğur'dan olay yaratacak sözler: Egzozu bozuk kamyon gibiyim
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Merve Boluğur'dan olay yaratacak sözler: Egzozu bozuk kamyon gibiyim

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Son dönemde yayınladığı videolarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, kendisine yöneltilen ilişki sorusuna verdiği yanıtla yine çok konuşulacak. Güzel oyuncu bir takipçisinden gelen, "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna, "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim" dedi.

Küçük Sırlar adlı dizide "Ayşegül" karakterine hayat vermesiyle yıldızı parlayan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, YouTube kanalında yayınladığı videolarla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından soru-cevap gerçekleştiren güzel oyuncu, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken, yaptığı ilişki yorumu ile yine herkesi şaşkına çevirdi.

"KAMYON GİBİYİM"

Boluğur, takipçisinden gelen "İlişkide sürekli sorun çıkarıyorum ve istemsiz her şeye alınıyorum. Bunu nasıl aşabilirim?" sorusuna "Özel ilişkide iyi değilim. Egzozu bozuk kamyon gibiyim. Günümüz ilişkilerinde kadınlar erkekleşti. Erkeklerin birçoğu da kadın gibi…" yanıtını vererek sosyal medyada gündem oldu.

Merve Boluğur'dan olay yaratacak sözler: Egzozu bozuk kamyon gibiyim

"ARI OLSAYDIM ERKEĞİN BANA KONMASINI İSTERDİM"

Boluğur geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir açıklamada, "Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum" demişti.

Merve Boluğur'dan olay yaratacak sözler: Egzozu bozuk kamyon gibiyim
Merve Boluğur'dan olay yaratacak sözler: Egzozu bozuk kamyon gibiyim
Merve Boluğur'dan olay yaratacak sözler: Egzozu bozuk kamyon gibiyim
Oyuncu Merve Boluğur'dan kafa karıştıran sözler: Arı olsaydım erkeğin konmasını isterdim
Oyuncu Merve Boluğur'dan kafa karıştıran sözler: Arı olsaydım erkeğin konmasını isterdim
Merve Boluğur'dan olay yaratacak sözler: Egzozu bozuk kamyon gibiyim
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Burak Akdoğan
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Merve Boluğur'dan olay yaratacak sözler: Egzozu bozuk kamyon gibiyim - Haberler Magazin
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