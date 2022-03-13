MERTER D 100'DE TRAFİK KAZASI 5 YARALI

ANKARA (DHA) - Merter D -100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Merter D -100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Yılmaz idaresindeki 34 JY 1982 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle önce 34 GE 9024 plakalı araca çarptı. Daha sonra Murat Altındişin'in kullandığı 38 AL 172 plakalı araca çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Burak Yılmaz, Eren Taşdelen, Onur İplikçioğlu takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. D - 100 Ankara istikametinde yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İki araçta yaralanan toplamda 5 kişi, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası 3 araçta da hasar oluştu. Takla atan aracın çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.