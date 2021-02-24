Mert sarıcı hayranlarını müjdeledi Dj saltbea albüm geliyor
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Mert sarıcı hayranlarını müjdeledi Dj saltbea albüm geliyor

24.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:11
Mert sarıcı hayranlarını müjdeledi Dj saltbea albüm geliyor

Mert sarıcı DJ Saltbae ismiyle tanınan genç Dj sosyal medya hesaplarından yeni albüm müjdesini sevenlerine duyurdu.

Amerika'nın Harvard Üniversitesi'nde lisans eğitimi tamamlamasının ardından, İnşaat ve Uluslararası İlişkiler alanlarında master programlarına katılan Mert Sarıcı, Dubai'ye giderek iş hayatını atıldı. Kısa sürede inşaat sektörünün popüler isimleri arasına giren Mert Sarıcı, Sarıcı Holding'i 2015 yılında kurdu. Son Zamanlarda sürekli sosyal medya hesplarından müziğe olan ilgisini paylaşan Mert sarıcı sevenlerine müjdeyi verdi.

NUSRET'E BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

İş dünyasının basamaklarını hızla tırmanan Mert Sarıcı, ayrıca sosyal medyada da fit vücudu ve dünyaca ünlü restoran işletmecisi Nusret ile olan benzerliğiyle fenomen haline geldi. Sarıcı'nın Nusret'le olan benzerliğini görenler adeta şaşkına dönüyor.

HAYRAN KİTLESİNİ ARTIRIYOR

Sarıcı Holding'e bağlı şirketlerin iş dünyasında gösterdiği başarının baş mimarlarından olan ve halen aktif iş hayatına devam eden Mert Sarıcı, sosyal medyadaki hayran kitlesini artırmaya da ediyor. Ayrıca koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Mert Sarıcı'nın Beşiktaş kulübünde Kongre Üyeliği de bulunuyor.

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