Mert Günok'un eşi kimdir? Mert Günok'un eşi Aslı Günok kimdir, kaç yaşında? Mert Günok'un eşinin Instagram hesabı nedir?
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MERT GÜNOK KİMDİR?
Fehmi Mert Günok 1 Mart 1989 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. İstanbul Başakşehir'da oynayan Türk millî kalecidir.
Milli kaleci futbol hayatına 2000 yılında Kocaelispor alt yapısı ile başlamıştır. Fenerbahçe PAF takımında yetişmiştir. Fenerbahçe takımında altyapı kategorilerinden, 2007-2008 sezonunda A takıma yükselmiştir. 35 kez U19, U18, U17 ve U16 ulusal takım seviyelerinde oynamıştır. Volkan Babacan'nın takımdan ayrılmasıyla Volkan Demirel'in ardından takımın ikinci kalecisi olmuştur.
2010-11 sezonunda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Colman'ın penaltısını kurtararak Fenerbahçe'nin ikili averaj kuralı ile şampiyon olmasında büyük rol oynamıştır. Volkan Demirel'in sakatlığı süresince takımın birinci kalecisi konumuna geçmiştir. 2013-14 sezonuna Volkan Demirel'in cezası nedeniyle birinci kaleci olarak başlamıştır. Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılı performansın ardından ligin 1. haftasında Konyaspor, 2. haftasında ise Eskişehirspor maçlarında birer penaltı kurtararak maçlara damgasını vurmuştur. Şu ana kadar resmi maçlarda kurtardığı penaltı sayısı dörttür. 2015 yaz transfer döneminde Fenerbahçe kulübüyle sözleşmesi yenilenmeyerek serbest kalmıştır.
MERT GÜNOK'UN EŞİ KİMDİR?
Mert Günok 2015 yılında Aslı Günok ile hayatını birleştirdi.
MERT GÜNOK NERELİ?
Mert Günok aslen Karabüklüdür.
MERT GÜNOK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kocaelispor Altyapı - Fenerbahçe - Bursaspor - Başakşehir
MERT GÜNOK INSTAGRAM HESABI NEDİR?
Mert Günok'un Instagram hesabı @mertgunok_34'dür.