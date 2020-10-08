Mert Akın kimdir? Mert Akın olayı nedir?

Mert Akın, sosyal medyada kadına şiddet konusuyla gündeme geldi. Peki, Mert Akın kimdir? Eşine saatlerce işkence yaptığı iddia edilen Mert Akın'ın tutuklanmasına yönelik sosyal medyada başlıklar açıldı. Mert Akın eşi kim?

Kadına şiddete tepkiler çığ gibi büyürken, şiddet olayları da bitmiyor. Mert Akın adında genç adamın, eşine gece boyu şiddet uyguladığı Twitter'da gündem oldu. Mert Akın'ın eşi Eda Akın, uğradığı işkencenin boyutlarını gösteren görüntüleri yine sosyal medya üzerinden paylaştı.

MERT AKIN KİMDİR?

Akın İstanbul Sancaktepe'de yaşıyor ve 28 yaşında. Eşi Eda Akın ise 23 yaşında. Eşi olduğu öne sürülen Eda Akın'ın vücudunda yer alan yanık, işkence görüntülerinin sosyal medyada paylaşıma girmesiyle adı duyulan ve eşine şiddet uyguladığı söylenen kişidir. Twitter'da Mert Akın Tutuklansın başlığı altında tepkiler büyüyor.

MERT AKIN OLAYI NEDİR?

Çıkan tartışma sonucu eşi Eda Akın'a saatlerce ısıttığı bıçağı vücudunda gezdirerek işkence yaptığı iddia edilen Mert Akın, kadına şiddet olaylarıyla gündemde. Twitter'da Eda Akın'ın yaralı vücudunun görüntüleri hızla yayıldı ve genç kadın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.